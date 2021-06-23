Казахстанский опыт реформирования госуправления интересен для Узбекистана - Азиза Умарова

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Страны Центральной Азии имеют все предпосылки, чтобы обозначиться как регион на мировой карте. Такое мнение в рамках круглого стола «Казахстан-Узбекистан: реалии и перспективы взаимовыгодного сотрудничества» высказала известный узбекский эксперт Азиза Умарова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Спикер отметила необходимость регулярного и системного обмена опытом между нашими странами для скорейшей и эффективной реализации проводимых реформ по всем направлениям государственного развития.

В данном контексте эксперт выделила казахстанский опыт по реформированию государственного управления.

«То, что Казахстан смог сделать в сфере государственной службы является лучшим примером на территории бывшего союза, гораздо более прогрессивным, чем во всех остальных странах. У нас до сих пор нет закона о госслужбе, в РК он был принят давно, в конце 90-х. Естественно были потом дополнения, изменения. Главное есть фундаментальный документ, который регулирует статус госслужащего. Есть работающий очень активно уполномоченный орган по делам госслужбы. Агентство является главным координирующим органом, которое предписывает каким образом проходит госслужба, каким образом проводится конкурсный отбор, потому что у нас до сих пор набирают на работу по системе, которая была разработана в 1935 году.

Поэтому очень важно посмотреть опыт соседей и разработать трехступенчатую систему отбора с прохождением обязательного тестирования, интервью на основе компетенции, какими навыками должны обладать госслужащие, в т.ч. склонность к аналитике, умение коммуницировать, умение работать в команде, быть управленцем и т.д. На основании этих компетенций набирается штат, так решается вопрос с кадровым голодом. Было бы здорово привлечь 25 экспертов из Казахстана, пригласить десант, здесь сесть, и за полгода добить те документы, которые за 30 лет не могут быть приняты», - сказала она.

Азиза Умарова, являясь соавтором отчета по «центру одного окна», выпущенного Всемирным Банком в 2017 году, в качестве второго важного компонента отметила соответствующий опыт Казахстана и Грузии в данном направлении.

«Этого не сделала ни Россия, ни Украина, никто. Грузия и Казахстан сделали очень хороший «центр одного окна». Он интересен тем, что он шел вместе с цифровизацией всей системы госуправления. В Казахстане в 2018 году уже было 49 онлайн-реестров с базами данных, которые нужны для оказания бесконтактного оказания государственных услуг. Опыт очень интересный, есть извлеченные уроки, так как не все шло гладко. Центры, которые работают там сегодня, для нас покажут, к чему мы должны стремиться», - отметила эксперт.

Следующим компонентом спикер назвала реформу госфинансирования.

«Как Казахстан Узбекистан до сих пор не перешел на подушевое финансирование в системе образования, то есть, нет четкого понимания, сколько стоит обеспечить одного ученика из госбюджета, поэтому школы не строятся. Также там сделано подушевое финансирование за пролеченные случаи в системе здравоохранения. Лекарства входят в гарантированный объем обязательной медицинской помощи. Это смычка вопросов реформирования госфинансов, гуманитарного развития и социальной защиты», - подчеркнула А.Умарова.

Со слов спикера, Узбекистан готов поделиться имеющимся опытом в сельскохозяйственной отрасли, пищевой и текстильной промышленности и других областях. Также будет интересен узбекский опыт функционирования филиалов зарубежных ВУЗов.





«В Узбекистане была привита модель создания филиалов зарубежных ВУЗов, в том числе Вестминстерского, Туринского, Сингапурского, Индийского, Южнокорейского и другие», - добавила А.Умарова.

По её мнению, очень важно наладить экспертный уровень диалогов между странами абсолютно по всем направлениям, чтобы на системной основе дальше продвигать интеграцию в Центральной Азии.

«Сейчас страны Центральной Азии имеют все предпосылки, чтобы обозначиться как регион на мировой карте перед всеми другими большими державами. Для этого есть все ресурсы, капитал человеческий, логистика, транспортные коридоры», - подытожила свое выступление Азиза Умарова.

Напомним, в контексте 30-летия независимости в Ташкенте состоялся международный круглый стол «Казахстан-Узбекистан: реалии и перспективы взаимовыгодного сотрудничества», на котором эксперты двух стран обсудили новые точки соприкосновения, способные послужить драйверами дальнейшего культурно-гуманитарного, научного и экономического сотрудничества. Мероприятие организовано негосударственным научным учреждением «Караван знаний» при поддержке Посольства Республики Казахстан.



