Казахстанский опыт борьбы с коррупцией представлен на заседании ОЭС в Ташкенте

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - О приоритетных направлениях формирования и реализации антикоррупционной политики в Казахстане в рамках 4-го заседания Глав антикоррупционных органов и омбудсменов Организации экономического сотрудничества рассказал председатель Агентства РК по противодействию коррупции Марат Ахметжанов, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Спикер отметил, что системная и последовательная борьба с коррупцией была и остается одним из основных приоритетов независимого Казахстана. По его словам, превентивные инструменты как анализ коррупционных рисков, антикоррупционный мониторинг, оценка уровня коррупции и проведение социологических исследований позволяют эффективно и своевременно выявлять «болевые точки» и реагировать на устранение проблем в этой сфере.

«Полноценно заработал институт антикоррупционной экспертизы всех проектов законов и подзаконных актов, введен институт персональной ответственности руководителей за коррупцию подчинённых, закреплена обязательность комплаенс-служб в квазигосударственном секторе. Усилены санкции за коррупцию для сотрудников правоохранительных органов, судей, взяткодателей и посредников во взяточничестве. Введена уголовная ответственность сотрудников за провокацию преступления. Введен пожизненный запрет работать на госслужбе осужденным за коррупцию, исключена возможность применения УДО для осужденных за тяжкие и особо тяжкие коррупционные преступления», - проинформировал М. Ахметжанов.

Отдельно спикер отметил роль процесса цифровизации в борьбе с коррупционными проявлениями.

«Цифровизация – это самый эффективный метод борьбы с коррупцией. Развитая архитектура «электронного правительства» позволила занять 29 место среди 193 стран в одноименном индексе ООН. На сегодня в электронном виде и по принципу «одного окна» доступны 93% госуслуг, что минимизирует бытовую коррупцию. Цифровизация упростила и ведение бизнеса. Портал «Е-лицензирование» является «точкой входа» для занятия 500 видами предпринимательской деятельности. Эффективно работает платформа «Открытое правительство», позволяющая гражданам увидеть бюджетные расходы, участвовать в обсуждении проектов нормативных актов, обращаться онлайн за консультациями и с жалобами», - подчеркнул спикер.

Организация экономического сотрудничества – международная региональная организация экономического, культурного, научного и технического сотрудничества. В её состав входят 10 государств: Казахстан, Узбекистан, Турция, Иран, Пакистан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Азербайджан и Афганистан.



