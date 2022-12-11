Казахстанский нокаутер заставил соперника сдаться

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - На вечере бокса в Алматы состоялся поединок между казахстанским боксером Адланом Сельмурзаевым (4-0, 3 КО) и грузином Лашей Купатадзе (5-4-1, 2 КО), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Бой прошел в суперсреднем весе и был запланирован на шесть раундов. Он закончился досрочной победой Сельмурзаева: после пятого раунда Купатадзе отказался продолжать поединок.

Таким образом, Адлан Сельмурзаев одержал пятую победу в профессиональной карьере и по-прежнему остается непобежденным, а Лаша Купатадзе потерпел пятое поражение на профи-ринге.

Напомним, в главном карде вечера бокса в Алматы состоятся три титульных боя, хедлайнером станет Жанкош Тураров (25-0, 8 КО), который сразится с венесуэльцем Луисом Энрике Ромеро (11-5-1, 7 КО).

Как сообщалось, Шынарбек Батинулы яркой победой нокаутом дебютировал на профи-ринге.

Фото: Sports.kz



