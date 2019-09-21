+7 (701) 759 90 19 Лента
Нур-Султан: 17 °С
Алматы: 27 °С
USD 386.70 EUR 427.15
RUB 6.06 CNY 54.57
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Казахстанский нокаутер сразится против американца с 20 победами в андеркарде боя Головкин — Деревянченко

21 Сентября 2019 09:54
Поделиться:
Казахстанский нокаутер сразится против американца с 20 победами в андеркарде боя Головкин — Деревянченко

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Определился соперник непобежденного казахстанского боксера компании GGG Promotions Али Ахмедова (15-0, 11 КО) по бою в андеркарде вечера бокса Геннадий Головкин (39-1-1, 35 КО) — Сергей Деревянченко (13-1, 10 КО). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Новости по теме

Казахстан завоевал первую медаль на чемпионате мира по боксу
ЧМ-2019 по боксу: определились соперники казахстанцев за выход в финал Сакен Бибосынов первым гарантировал Казахстану медаль на ЧМ по боксу ЧМ по боксу: семь казахстанцев вышли в четвертьфинал

По информации BoxRec.com, им станет 33-летний американец Эндрю Эрнандес (20-7-2, 9 КО). Встреча второго среднего веса рассчитана на десять раундов.

Напомним, что боксерское шоу Головкин — Деревянченко состоится 5 октября на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. На кону главного боя будут стоять вакантные титулы чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Спорт, Головкин,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив