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вчера 14:31
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Казахстанский нокаутер сразится против американца с 20 победами в андеркарде боя Головкин — Деревянченко
21 Сентября 2019 09:54
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Определился соперник непобежденного казахстанского боксера компании GGG Promotions Али Ахмедова (15-0, 11 КО) по бою в андеркарде вечера бокса Геннадий Головкин (39-1-1, 35 КО) — Сергей Деревянченко (13-1, 10 КО). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
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По информации BoxRec.com, им станет 33-летний американец Эндрю Эрнандес (20-7-2, 9 КО). Встреча второго среднего веса рассчитана на десять раундов.
Напомним, что боксерское шоу Головкин — Деревянченко состоится 5 октября на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. На кону главного боя будут стоять вакантные титулы чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе.
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