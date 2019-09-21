Казахстанский нокаутер сразится против американца с 20 победами в андеркарде боя Головкин — Деревянченко

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Определился соперник непобежденного казахстанского боксера компании GGG Promotions Али Ахмедова (15-0, 11 КО) по бою в андеркарде вечера бокса Геннадий Головкин (39-1-1, 35 КО) — Сергей Деревянченко (13-1, 10 КО). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

По информации BoxRec.com, им станет 33-летний американец Эндрю Эрнандес (20-7-2, 9 КО). Встреча второго среднего веса рассчитана на десять раундов.

Напомним, что боксерское шоу Головкин — Деревянченко состоится 5 октября на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. На кону главного боя будут стоять вакантные титулы чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе.