Казахстанский нокаутер прошел церемонию взвешивание перед боем с таджикистанцем

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Аблайхан Хусаинов (11-0, 8 КО) завтра, 24 декабря, вернется на ринг в Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Он проведет поединок в рамках вечера бокса на Sadu Arena. Его соперником станет представитель Таджикистана Бахтовар Сагизов (0-3). Накануне боя оппоненты прошли обязательную процедуру взвешивания, на которой уложились в лимит легкой весовой категории

Для Хусаинова это будет первый официальный поединок с 15 февраля 2020 года, тогда в Мексике он одержал победу нокаутом в пятом раунде над местным боксером Мисаэлем Галасом (13-26-5, 10 КО).

Фото: SPORTNAMA



