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    Казахстанский нокаутер прошел церемонию взвешивание перед боем с таджикистанцем

    23 Декабря 2022, 22:01

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Аблайхан Хусаинов (11-0, 8 КО) завтра, 24 декабря, вернется на ринг в Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Он проведет поединок в рамках вечера бокса на Sadu Arena. Его соперником станет представитель Таджикистана Бахтовар Сагизов (0-3). Накануне боя оппоненты прошли обязательную процедуру взвешивания, на которой уложились в лимит легкой весовой категории

    Для Хусаинова это будет первый официальный поединок с 15 февраля 2020 года, тогда в Мексике он одержал победу нокаутом в пятом раунде над местным боксером Мисаэлем Галасом (13-26-5, 10 КО).

    Фото: SPORTNAMA
    Алматы Спорт Бокс
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