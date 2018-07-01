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Казахстанский нокаутер озвучил свою грандиозную цель

27 Июля 2018 07:44 236
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Казахстанский нокаутер озвучил свою грандиозную цель

 АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Мейирим Нурсултанов (7-0, 6 КО) прокомментировал предстоящий бой 4 августа с доминиканцем Хонатаном Батистой (17-14, 10 КО) и рассказал о ближайших планах, сообщает Sports.kz.

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«Моя цель - не только победить нокаутом, но и подарить красивую победу всем, кто будет смотреть. Для команды, для фанатов. В предыдущем бою мне достался неудобный, крепкий соперник - с его стилем пришлось тяжело. Я победил техническим нокаутом, но в этот раз я планирую сделать это быстрее. Я хочу показать свои лучшие качества в боксе, но это не всегда возможно», - сказал он.

По словам боксера, каждый соперник - разный. В последнюю секунду он может что-то изменить.

«Но с каждым боем я становлюсь все лучше и лучше. У Батисты есть поражения, но в профессиональном боксе поражения ничего не значат. Я готовлюсь на сто процентов к каждому поединку. Я хочу добавить в свою коллекцию фанатов из Атлантик-Сити. Мне нужно больше болельщиков - это помогает расти мне как профессиональному боксеру. Так что приходите посмотреть мой бой. Я постараюсь вложить в него все сердце и показать, как мы усердно работаем в казахстанской школе бокса. Моя цель - начать сбор чемпионских поясов. Сейчас я продолжаю подниматься в рейтингах, и надеюсь, это продолжится и в будущем», - сказал Нурсултанов.

 

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Ключевые слова: Спорт,
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