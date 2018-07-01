Казахстанский нокаутер одолел дагестанца на турнире ALASH PRIDE

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боец ММА Максат Омиртаев одержал победу на турнире ALASH PRIDE, сообщает СИА «SPORTINFORM».

28 июля в Капчагае на турнире ALASH PRIDE карагандинский нокаутер Омиртаев встретился в клетке с российским бойцом из клуба «Горец» Шамилем Алиевым (3-1).

Планировалось, что казахстанец проведет этот бой против кыргызского бойца Магамеда Курбанова, но незадолго до турнира соперник сменился.

Поединок против Шамиля Алиева завершился уже в первом раунде, Максат победил своего соперника удушающим приемом «треугольник».

Эта победа стала для карагандинского бойца пятой, при одном поражении в профессионалах.

Напомним, что Максат Омиртаев является представителем клуба «Караганды Top Team» и тренеруется под руководством Рашида Дагаева.