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Казахстанский нокаутер одолел дагестанца на турнире ALASH PRIDE

29 Июля 2018 12:41 150
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Казахстанский нокаутер одолел дагестанца на турнире ALASH PRIDE

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боец ММА Максат Омиртаев одержал победу на турнире ALASH PRIDE, сообщает СИА «SPORTINFORM».

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28 июля в Капчагае на турнире ALASH PRIDE карагандинский нокаутер Омиртаев встретился в клетке с российским бойцом из клуба «Горец» Шамилем Алиевым (3-1).

Планировалось, что казахстанец проведет этот бой против кыргызского бойца Магамеда Курбанова, но незадолго до турнира соперник сменился.

Поединок против Шамиля Алиева завершился уже в первом раунде, Максат победил своего соперника удушающим приемом «треугольник».

Эта победа стала для карагандинского бойца пятой, при одном поражении в профессионалах.
Напомним, что Максат Омиртаев является представителем клуба «Караганды Top Team» и тренеруется под руководством Рашида Дагаева.

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Ключевые слова: Спорт,
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