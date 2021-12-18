Казахстанский нокаутер дважды отправил соперника в нокдаун

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Айдар Шарибаев (8-1, 7 КО) выступил на вечере профессионального бокса в Нур-Султане, где сразился с кыргызстанцем Шохрухом Абдиевым (9-2-1, 3 КО). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Бой в первом полусреднем весе был рассчитан на шесть раундов и продлился всю отведенную дистанцию: он закончился победой Шарибаева решением большинства голосов судей. В третьем раунде Абдиев дважды побывал в нокдауне.

Таким образом, Айдар Шарибаев одержал девятую победу в своей профессиональной карьере, а Шохрух Абдиев потерпел третье поражение.

Напомним, хедлайнерами сегодняшнего вечера бокса в Нур-Султане станут казахстанский боксер Данияр Елеусинов (10-0, 6 КО) и аргентинец Хуан Эрнан Леаль (15-1, 4 КО) - они сразятся за вакантный титул чемпиона мира IBO в полусреднем весе.



