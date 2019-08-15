Казахстанский «Ник Вуйчич» вручил Суперкубок УЕФА игрокам Ливерпуля

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Родившийся без ног юный казахстанец Али Турганбеков вручил Суперкубок организации победителям в лице игроков английского «Ливерпуля», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Али сделал это вместе с президентом УЕФА Александером Чеферином. В финале «Ливерпуль» одолел соотечественников из «Челси» в серии пенальти.

А. Турганбеков был специально приглашен на матч Суперкубка УЕФА между Ливерпулем и Челси. До матча он успел побывать на закрытых тренировках команд, пообщаться с их лидерами.

В результате поездки в Стамбул (именно там прошел матч между Ливерпулем и Челси), фотогалерея мальчика пополнилась снимками с Мохаммедом Салахом, Роберто Фирмино и главным тренером команды Юргеном Клоппом.

К настоящему моменту Али успел встретиться и запечатлеть себя на фото со звездой мирового футбола Лионелем Месси.

До этого мальчика пригласили звезды французского гранда «Пари-Сен-Жермен» Киллиан Мбаппе, Эдинсон Кавани и Неймар.

Ранее на встречу с мальчиком приезжали другие легенды футбола в лице Диего Марадоны и Андрея Шевченко.

В декабре 2017 года Али встречался со своим кумиром Ником Вуйчичем.

Добавим, в сентябре 2017 года мама Али рассказала о том, какой тернистый путь пришлось пройти ей и ее семье. После рождения сына Акмарал уговаривали отказаться от него даже родственники. Когда мальчик подрос, многие школы не хотели его принимать. В итоге мальчик попал в столичную школу для одаренных детей «Нурорда», где учится и по сей день.