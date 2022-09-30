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    Казахстанский НИИ проблем биобезопасности признан лучшим в сфере интеллектуальной собственности ВОИС

    30 Сентября 2022, 22:30

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В год 30-летия Национальной патентной системы Республики Казахстан, Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности признан лучшим предприятием в сфере интеллектуальной собственности Всемирной организации интеллектуальной собственности. Об этом передает МИА «Казинформ».

    РГП «Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности» является ведущим центром в Казахстане в области разработки новых современных вакцин и диагностических препаратов.

    Уникальные и передовые разработки института защищены более 240 патентами, 12 полезными моделями и 8 товарными, в числе которых всемирно известные вакцины QazVac против Covid-19, Neethling-RIBSP против нодулярного дерматита, НИСХИ против оспы овец и другие, высоко оценены и признаны мировым сообществом.

    30 сентября 2022 года на торжественном мероприятии в честь 30-летия Национальной патентной системы Республики Казахстан и профессионального праздника работников органов юстиции, с участием министра Каната Мусина, генеральному директору АО «Национальный холдинг «QazBioPharm» Кунсулу Закарья вручены сертификат и медаль Всемирной организации интеллектуальной собственности, направленные из штаб-квартиры ВОИС, расположенной в Женеве, Швейцария.

    Кроме того, Кунсулу Закарья, ранее возглавлявшая Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности признана победителем конкурса и награждена дипломом «Лучший изобретатель Республики Казахстан».

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Наука Здравоохранение Безопасность
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