Казахстанский НИИ проблем биобезопасности признан лучшим в сфере интеллектуальной собственности ВОИС

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В год 30-летия Национальной патентной системы Республики Казахстан, Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности признан лучшим предприятием в сфере интеллектуальной собственности Всемирной организации интеллектуальной собственности. Об этом передает МИА «Казинформ».

РГП «Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности» является ведущим центром в Казахстане в области разработки новых современных вакцин и диагностических препаратов.

Уникальные и передовые разработки института защищены более 240 патентами, 12 полезными моделями и 8 товарными, в числе которых всемирно известные вакцины QazVac против Covid-19, Neethling-RIBSP против нодулярного дерматита, НИСХИ против оспы овец и другие, высоко оценены и признаны мировым сообществом.

30 сентября 2022 года на торжественном мероприятии в честь 30-летия Национальной патентной системы Республики Казахстан и профессионального праздника работников органов юстиции, с участием министра Каната Мусина, генеральному директору АО «Национальный холдинг «QazBioPharm» Кунсулу Закарья вручены сертификат и медаль Всемирной организации интеллектуальной собственности, направленные из штаб-квартиры ВОИС, расположенной в Женеве, Швейцария.

Кроме того, Кунсулу Закарья, ранее возглавлявшая Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности признана победителем конкурса и награждена дипломом «Лучший изобретатель Республики Казахстан».



