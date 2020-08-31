Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Парламент

    Казахстанский народ всегда признавал верховенство закона - Маулен Ашимбаев

    31 Августа 2020, 21:59

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский народ всегда признавал верховенство закона, заявил Спикер Сената Маулен Ашимбаев в интервью телеканалу QAZAQSTAN, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

    Говоря о значимости Конституции в эфире телеканала QAZAQSTAN, Маулен Ашимбаев сказал, что Основной Закон страны сформировал всю необходимую правовую основу для проведения политики в соответствии с национальными интересами.

    Председатель Сената отметил, что исторически казахский народ признает верховенство закона. Об этом свидетельствуют многие исторические документы, такие как «Қасым ханның қасқа жолы» (Светлый путь Касым хана), «Есім ханның ескі жолы» (Исконный путь Есим хана), «Жеті жаргы» Тауке хана. Поэтому наша Конституция была создана на основе национальных ценностей, с учётом менталитета казахстанского народа. Рассказал Маулен Ашимбаев и об изменениях, которые вносились в Конституцию. Одним из важнейших, Спикер назвал, перераспределение президентских полномочий между Правительством и Парламентом, а вместе с этим, Кабинет министров стал подотчётен депутатскому корпусу.

    «В рамках этих изменений мы видим, что за последний год усиливается процесс подготовки законопроектов по инициативе депутатов. Несколько лет назад депутаты Мажилиса и Сената инициировали несколько законов в год. Сейчас многие законопроекты готовятся по инициативе депутатов. Они поднимают многие актуальные вопросы, сами разрабатывают законодательные акты. Это хорошая тенденция. Депутаты широко используют свои законотворческие возможности», - сказал в интервью телеканалу Маулен Ашимбаев.

    Автор:

    Сенат Конституция
    Новости по теме
    Новости по теме
    Свыше 100 иностранцев нарушили миграционное законодательство РК в Алматы
    Маулен Ашимбаев возглавил парламентскую комиссию по мониторингу целей устойчивого развития
    Сделать «разумными» размеры госпошлины при обращении в Конституционный суд призывает Эльвира Азимова
    29 рекомендаций разработали аудиторы для госорганов Казахстана
    Популярное
    1 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
    2 Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
    3 Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
    4 Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
    5 Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане