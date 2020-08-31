Казахстанский народ всегда признавал верховенство закона - Маулен Ашимбаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский народ всегда признавал верховенство закона, заявил Спикер Сената Маулен Ашимбаев в интервью телеканалу QAZAQSTAN, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Говоря о значимости Конституции в эфире телеканала QAZAQSTAN, Маулен Ашимбаев сказал, что Основной Закон страны сформировал всю необходимую правовую основу для проведения политики в соответствии с национальными интересами.

Председатель Сената отметил, что исторически казахский народ признает верховенство закона. Об этом свидетельствуют многие исторические документы, такие как «Қасым ханның қасқа жолы» (Светлый путь Касым хана), «Есім ханның ескі жолы» (Исконный путь Есим хана), «Жеті жаргы» Тауке хана. Поэтому наша Конституция была создана на основе национальных ценностей, с учётом менталитета казахстанского народа. Рассказал Маулен Ашимбаев и об изменениях, которые вносились в Конституцию. Одним из важнейших, Спикер назвал, перераспределение президентских полномочий между Правительством и Парламентом, а вместе с этим, Кабинет министров стал подотчётен депутатскому корпусу.

«В рамках этих изменений мы видим, что за последний год усиливается процесс подготовки законопроектов по инициативе депутатов. Несколько лет назад депутаты Мажилиса и Сената инициировали несколько законов в год. Сейчас многие законопроекты готовятся по инициативе депутатов. Они поднимают многие актуальные вопросы, сами разрабатывают законодательные акты. Это хорошая тенденция. Депутаты широко используют свои законотворческие возможности», - сказал в интервью телеканалу Маулен Ашимбаев.