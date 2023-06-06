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    Казахстанский мюзикл признан лучшим на международном фестивале в Корее

    6 Июня 2023, 15:45

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский мюзикл выиграл 2 награды в Корее. Постановка «Роза Багланова» Государственного театра «Astana Musical» ГКО «Қазақконцерт» имени Розы Баглановой победила в номинации «Лучший международный мюзикл» на фестивале Daegu International Musical Festival. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и спорта РК.

    Это престижнейший международный фестиваль мюзиклов, ежегодно собирающий в южнокорейском городе Тэгу театры и творческие коллективы со всего мира. В этом году он прошел в 17-й раз. Коллектив Astana Musical впервые принял в нем участие. В Корею артисты отправились при поддержке Минкультуры и спорта РК.

    Одной наградой казахстанцы не ограничились. Актриса Зарина Макина, сыгравшая в постановке главную героиню – Розу Багланову, получила приз за лучшую женскую роль. Она обошла коллег из Англии, Германии и Франции.

    «Это потрясающий успех для всего театрального искусства Казахстана. Артисты Astana Musical заставили мир говорить о нашей культуре, продемонстрировав свой безграничный талант. Вся страна гордится этим достижением. Благодарю и поздравляю всех причастных к этим победам людей. Желаю им неиссякаемого вдохновения и новых творческих высот!» – сказал министр культуры и спорта Асхат Оралов.

    Автор:

    Ринат Дусумов

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