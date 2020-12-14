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    Казахстанский марш прошел в Японии

    14 Декабря 2020, 10:47

    ТОКИО. КАЗИНФОРМ - Состоялся 29-километровый пеший марш, приуроченный к 29-летию Независимости Республики Казахстан. В акции, организованной Посольством, приняли участие казахстанские студенты и члены казахской диаспоры, а также представители деловых и академических кругов Японии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт МИД РК.

    Шествие проходило вдоль реки Тама (Tama River Trail) и заняло около шести часов.

    Как отметил сотрудник Института Центральной Азии и Кавказа Японии Ватару Сато, сейчас в стране преддверии Олимпийских игр тема спорта приобретает особую актуальность и он своим участием в этой спортивной акции хотел поздравить народ Казахстана с Днем Независимости.

    Представитель казахской диаспоры, гражданин Китая Абдибек Калибек подчеркнул, что ежегодный марш является отличной возможностью встретиться с соотечественниками на открытом воздухе и он как врач рекомендует пешие прогулки для укрепления иммунитета в условиях COVID-19.

    По мнению казахстанца Антона Голубя, это мероприятие является оригинальным способом отметить День Независимости Казахстана вдали от родины.

    Следует отметить, что пеший марш проводится в третий раз и стал доброй традицией для казахстанцев и друзей Казахстана в Японии, однако в текущем году масштаб мероприятия был сокращен в связи с эпидемиологической ситуацией в стране.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    МИД РК Япония День Независимости
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