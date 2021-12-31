Казахстанский лыжник стал 68-м в масс-старте «Тура де Ски» в Оберстдорфе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В немецком Оберстдорфе на лыжной многодневке «Тур де Ски» состоялся мужской масс-старт на 15 километров свободным стилем, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Первый и третий результат гонки — у норвежских лыжников Йоханнеса Клебо и Сьюра Рёте. Вторым стал россиянин Александр Большунов.

Казахстанец Евгений Величко финишировал 68-м, Виталий Пухкало — 72-м.

Лыжные гонки. «Тур де Ски». Оберстдорф (Германия).

Масс-старт. 15 километров. Мужчины. Свободный стиль.

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 32:26.4

2. Александр Большунов (Россия) — +3.4

3. Сьюр Рёте (Норвегия) — +4.0

68. Евгений Величко (Казахстан) — +2:08.8

72. Виталий Пухкало (Казахстан) — +3:02.2.