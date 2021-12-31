Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Казахстанский лыжник стал 68-м в масс-старте «Тура де Ски» в Оберстдорфе

    31 Декабря 2021, 22:12

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В немецком Оберстдорфе на лыжной многодневке «Тур де Ски» состоялся мужской масс-старт на 15 километров свободным стилем, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Первый и третий результат гонки — у норвежских лыжников Йоханнеса Клебо и Сьюра Рёте. Вторым стал россиянин Александр Большунов.

    Казахстанец Евгений Величко финишировал 68-м, Виталий Пухкало — 72-м.

    Лыжные гонки. «Тур де Ски». Оберстдорф (Германия).

    Масс-старт. 15 километров. Мужчины. Свободный стиль.

    1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 32:26.4

    2. Александр Большунов (Россия) — +3.4

    3. Сьюр Рёте (Норвегия) — +4.0

    68. Евгений Величко (Казахстан) — +2:08.8

    72. Виталий Пухкало (Казахстан) — +3:02.2.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Спорт Германия
    Новости по теме
    Новости по теме
    Александр Бублик оформил разгром на турнире в Германии
    Визит Президента Германии в Казахстан: каких договоренностей удалось достичь
    Президент РК: Сделка на $50 млрд по производству зеленого водорода - один из крупнейших проектов в мире
    Президент Германии посетит Мангистаускую область
    Популярное
    1 Заморозки прогнозируют в СКО
    2 Сильные дожди идут в СКО
    3 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге