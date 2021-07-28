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    Казахстанский лучник Санжар Мусаев уступил в первом круге турнира на Олимпиаде

    28 Июля 2021, 07:43

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский лучник Санжар Мусаев уступил в первом круге турнира на Олимпиаде в Токио, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета.

    В Токио стартовали индивидуальные соревнования по стрельбе из лука среди мужчин. Казахстанский лучник Санжар Мусаев уступил в первом круге турнира.

    Соперником казахстанцев был представитель Китая Дапенг Вонг. Встреча завершилась со счетом 6:4 в пользу представителя Китая.

    Отметим, что днём ранее выступление в индивидуальных соревнованиях завершил Денис Ганькин. Ранее сообщалось, что мужская команда Казахстана по стрельбе из лука завершила участие в командных соревнованиях на Олимпиаде в Токио.

    Ознакомиться с расписанием выступлений казахстанских спортсменов на Олимпиаде в Токио на 28 июля можно здесь.

    Фото: НОК Казахстана, Владислав Семёнов

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Спорт Олимпиада Япония Стрельба из лука
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