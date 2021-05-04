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    Казахстанский лоукостер впервые запустил рейс Нур-Султан – Кутаиси

    4 Мая 2021, 22:21

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столичном аэропорту состоялся первый рейс казахстанского лоукостера сообщением Нур-Султан – Кутаиси, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Как вы знаете, с 1 февраля Грузия возобновила все рейсы в международном направлении. И сегодня состоялся первый рейс казахстанского лоукостера сообщением Нур-Султан - Кутаиси», - сообщил пресс-секретарь столичного аэропорта Нурсултан Назарбаев Анвар Шалекенов.

    Данное событие было отмечено красочным флэшмобом с участием грузинских и казахстанских танцоров, которые порадовали вылетающих зажигательной лезгинкой. Ставшие невольными зрителями пассажиры по достоинству оценили старания артистов и сопровождали действо бурными аплодисментами.

    По словам А. Шалекенова, данным рейсом полетели 167 пассажиров.

    Он также напомнил, что первый рейс в Кутаиси казахстанская авиакомпания отправила 2 мая, из Атырау.

    «Пока сообщением Нур-Султан – Кутаиси запланировано два рейса в неделю – по вторникам и четвергам. Но мы надеемся, что в последующем полеты будут восстанавливаться и количество рейсов также возрастет», - отметил спикер.

    «К слову, май будет богат на открытие рейсов – сегодня мы провожаем улетающих в Кутаиси. Если межведомственная комиссия даст соответствующее разрешение, будут запущены рейсы в Варшаву 7 мая. Но это еще не точно. 16 мая запланировано открытие рейсов из Абу-даби в Нур-Султан», - добавил А. Шалекенов.

    Как дополнительно сообщили в авиакомпании, цена билета на рейс сообщением Нур-Султан – Кутаиси будет начинаться от 35 тысяч тенге. Кутаиси является транзитным городом, поэтом в авиакомпании верят в перспективность этого рейса.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Туризм Транспорт
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