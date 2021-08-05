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    Казахстанский легкоатлет завершил выступление на Олимпиаде-2020

    5 Августа 2021, 16:16

    ТОКИО. КАЗИНФОРМ – В Токио на Олимпийских играх-2020 прошли соревнования по спортивной ходьбе среди мужчин на дистанции 20 километров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Казахстанский легкоатлет стал 39-м в соревнованиях по спортивной ходьбе на Олимпиаде-2020

    Лучшим стал итальянец Массимо Стано, за ним на пъедестале расположились японцы Коки Икэда и Тосикадзу Яманиси.

    Единственный представитель Казахстана в данном состязании Георгий Шейко стал 39-м.

    Лёгкая атлетика. Олимпийские игры. Токио (Япония)

    Мужчины. Ходьба. 20 км

    1. Массимо Стано (Италия) — 1:21.05

    2. Коки Икэда (Япония) — +0:09

    3. Тосикадзу Яманиси (Япония) — +0:23

    39. Георгий Шейко (Казахстан) — +7:33.

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    Спорт Олимпиада Япония
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