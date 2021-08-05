Казахстанский легкоатлет завершил выступление на Олимпиаде-2020

ТОКИО. КАЗИНФОРМ – В Токио на Олимпийских играх-2020 прошли соревнования по спортивной ходьбе среди мужчин на дистанции 20 километров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
Казахстанский легкоатлет стал 39-м в соревнованиях по спортивной ходьбе на Олимпиаде-2020
Лучшим стал итальянец Массимо Стано, за ним на пъедестале расположились японцы Коки Икэда и Тосикадзу Яманиси.
Единственный представитель Казахстана в данном состязании Георгий Шейко стал 39-м.
Лёгкая атлетика. Олимпийские игры. Токио (Япония)
Мужчины. Ходьба. 20 км
1. Массимо Стано (Италия) — 1:21.05
2. Коки Икэда (Япония) — +0:09
3. Тосикадзу Яманиси (Япония) — +0:23
39. Георгий Шейко (Казахстан) — +7:33.