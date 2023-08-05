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    Казахстанский легкоатлет Давид Ефремов вышел в финал на Универсиаде

    5 Августа 2023, 16:38

    ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Казахстанский легкоатлет Давид Ефремов в субботу пробился в финал в беге на 110 метров с барьерами на XXXI Всемирной летней Универсиаде в китайском Чэнду, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Казахстанец занял второе место в своем забеге, показав результат 13,56 секунды. В финал выходят по два лучших спортсмена из трех забегов, а также два лучших легкоатлета из числа оставшихся. Финал пройдет в субботу, начало запланировано на 20:55 по пекинскому времени.

    Серебряный призер Универсиады Милад Карими в субботу поборется за медали в опорном прыжке и на перекладине. Финальные соревнования по спортивной гимнастике на отдельных снарядах состоятся также в субботу вечером.

    Ранее он принес Казахстану 15-ю медаль на Универсиаде в мужских вольных упражнениях, завоевав «серебро».

    Другой казахстанский гимнаст Нариман Курбанов так же занял второе место в соревнованиях по спортивной гимнастике на коне с результатом 15.266.

    Тем самым, по состоянию на 5 августа у Казахстана в активе 16 наград: одна золотая, семь серебряных и восемь бронзовых.

    31-я Всемирная летняя Универсиада проходит в китайском Чэнду с 28 июля по 8 августа. Казахстан представляют 93 атлета в 11 видах спорта.

    Автор:

    Руслан Сулейменов

    Спорт Универсиада Легкая атлетика
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