Казахстанский легкоатлет Давид Ефремов вышел в финал на Универсиаде

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Казахстанский легкоатлет Давид Ефремов в субботу пробился в финал в беге на 110 метров с барьерами на XXXI Всемирной летней Универсиаде в китайском Чэнду, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Казахстанец занял второе место в своем забеге, показав результат 13,56 секунды. В финал выходят по два лучших спортсмена из трех забегов, а также два лучших легкоатлета из числа оставшихся. Финал пройдет в субботу, начало запланировано на 20:55 по пекинскому времени.

Серебряный призер Универсиады Милад Карими в субботу поборется за медали в опорном прыжке и на перекладине. Финальные соревнования по спортивной гимнастике на отдельных снарядах состоятся также в субботу вечером.

Ранее он принес Казахстану 15-ю медаль на Универсиаде в мужских вольных упражнениях, завоевав «серебро».

Другой казахстанский гимнаст Нариман Курбанов так же занял второе место в соревнованиях по спортивной гимнастике на коне с результатом 15.266.

Тем самым, по состоянию на 5 августа у Казахстана в активе 16 наград: одна золотая, семь серебряных и восемь бронзовых.

31-я Всемирная летняя Универсиада проходит в китайском Чэнду с 28 июля по 8 августа. Казахстан представляют 93 атлета в 11 видах спорта.