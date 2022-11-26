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    Казахстанский конькобежец завоевал «серебро» на этапе Кубка мира

    26 Ноября 2022, 22:28

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Представитель сборной Казахстана по конькобежному спорту Никита Важенин выиграл «серебро» юниорского этапа Кубка мира в Финляндии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Важенин стал вторым на дистанции 1000 метров со временем 1:14.118.

    Ранее представительница команды Казахстана по конькобежному спорту Алина Дауранова стала победительницей юниорского этапа Кубка мира в Финляндии.

    Ранее наши конькобежцы выступали в Нидерландах с 18 по 20 ноября на втором этапе Кубка мира по конькобежному спорту. Участие приняли 229 спортсменов из 28 стран. Казахстанка Надежда Морозова стала четвертой в группе А. Она показала результат 1:54:86 на дистанции 1500 метров и остановилась в шаге от медали.

    Дмитрий Морозов стал первым в забеге на 1500 метров в дивизионе B. Он показал лучший результат (1:45.95).

    Алина Дауранова стала второй в забеге на 500 метров среди женщин в дивизионе B. Она показала время 38.75 и обновила личный рекорд.

    Фото: Союз конькобежцев Казахстана
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