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    Казахстанский конькобежец стал пятым на Универсиаде-2023

    17 Января 2023, 00:34

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На Универсиаде-2023 в Лэйк-Плэсиде (США) прошли очередные соревнования у конькобежцев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Комплект медалей был разыгран у мужчин на дистанции 5 тысяч метров. Казахстан представляли Бакдаулет Сагатов и Андрей Зуев. Сагатов показал пятое время (7:04.91), Зуев стал 16-м (7:17.77). «Золото» выиграл итальянец Риккардо Лорелло, серебряным призером стал его соотечественник Даниэле Ди Стефано, а бронзовую медаль завоевал японец Мотонага Арито.

    Конькобежный спорт. Мужчины. 5 000 м.

    1. Риккардо Лорелло (Италия) — 6:53.22;

    2. Даниэле Ди Стефано (Италия) — +1.98;

    3. Мотонага Арито (Япония) — +9.81;

    5. Бакдаулет Сагатов (Казахстан) — +11.69;

    16. Андрей Зуев (Казахстан) — +24.55.
    Спорт США Молодежь
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