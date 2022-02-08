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Казахстанский конькобежец дебютировал на Олимпийских играх
8 Февраля 2022 17:00
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Пекине на зимних Олимпийских играх-2022 стартовали соревнования конькобежцев на дистанции 1500 метров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
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От Казахстана на дистанцию вышел Дмитрий Морозов. Он бежал в пятой паре вместе с китайцем Лянь Цзывэнем. Морозов завершил свой старт за 1:47.01, но навряд ли сумеет удержаться в призовой тройке. Всего за награды на этой дистанции борются 29 спортсменов.
Для Морозова это выступление стало олимпийским дебютом и первым на текущей пекинской Олимпиаде. Также он планирует принять участие в масс-старте.
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