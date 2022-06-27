Казахстанский клуб после двух побед выиграл группу Кубка регионов УЕФА

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня в Баку (Азербайджан) прошел третий матч в первой группе предварительного раунда Кубка регионов УЕФА по футболу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

На стадионе «АСК Арена» сыграли казахстанский «Каскелен» и грузинский «Басиани». Встреча завершилась победой представителя Казахстана – 2:1.

Ранее «Каскелен» и «Басиани» одержали победы над эстонским «Запоосом» - 5:0 и 3:1, соответственно.

Таким образом, казахстанская команда набрала шесть очков в двух матчах и заняла первое место в своей группе. На второй строчке «Басиани» (3 очка), замыкает тройку «Запоос» (0). В финале предварительного раунда 29 июня «Каскелен» сыграет с белорусским «Колосом».

25 июня

«Запоос» (Эстония) – «Каскелен» (Казахстан) 0:5 (0:4). Голы: Чулагов на 8 мин. (0:1), Жумабеков на 16 мин. реализовал пенальти (0:2), Оразбеков на 29 мин. (0:3), Есимханов на 32 мин. (0:4), Сауранбаев на 63 мин. реализовал пенальти (0:5).

27 июня

«Каскелен» (Казахстан) – «Басиани» (Грузия) 2:1 (2:0).

Голы: Чулагов на 7 мин. (1:0), Казыбеков на 30 мин. (2:0), Макасарашвили на 57 мин. (2:1)

Удаления: Казыбеков 90+1 (Казахстан), Хуцишвили 90+1 (Грузия).