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    Казахстанский каратист завоевал для Казахстана седьмую «бронзу» Олимпиады-2020

    5 Августа 2021, 17:27

    ТОКИО. КАЗИНФОРМ - Казахстанский каратист Дархан Асадилов стал первым казахстанцем, кому удалось завоевать медаль Олимпийских игр в этом виде спорта. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    Это стало возможным по итогам полуфинала ОИ-2020 в категории до 67 килограммов. В этом раунде казахстанец встретился со Стивеном Да Костой из Франции.

    Противостояние получилось напряженным. Однако точнее оказался соперник, выигравший со счетом 5:2.

    Да Коста прошел в финал, а Асадилов занял третье место.

    Отметим, что каратэ впервые представлено в программе Олимпийских игр, что делает результат Дархана историческим.

    Фото: Владислав Семенов, НОК РК

    Автор:

    Гульмира Байзакова

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