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    Казахстанский каратист уступил во втором бою Олимпиады-2020

    6 Августа 2021, 15:15

    ТОКИО. КАЗИНФОРМ – Каратист из Казахстана Нурканат Ажиканов, выступающий в весовой категории до 75 килограммов, провел свой второй бой группового этапа турнира Олимпиады-2020 в Токио, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Соперником казахстанца стал немецкий спортсмен Ноа Битш. Представителю Германии удалось одержать победу с оценкой сеншу. В следующем бою Ажиканов встретится с двукратным чемпионом мира Луиджи Бусой из Италии.

    Напомним, что ранее Нурканат Ажиканов стартовал с победы, взяв верх над австралийцем Цунэари Яхиро — 6:3.

    Фото: Владислав Семёнов, НОК РК

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