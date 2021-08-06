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    Казахстанский каратист стартовал с победы на Олимпийских играх в Токио

    6 Августа 2021, 14:30

    ТОКИО. КАЗИНФОРМ - Казахстанский каратист Нурканат Ажиканов стартовал в турнире весовой категории до 75 килограммов на Олимпиаде-2020 в Токио, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Первым соперником Нурканата на групповом этапе стал представитель Австралии Цунэари Яхиро. Итогом боя стала победа казахстанца со счетом 6:3. В следующем Ажиканов померится силами с немцем Ноа Битшем.

    На отборочной стадии все участники разбиты на две группы. В полуфинал выходят по два спортсмена из каждого пула, которым удастся набрать наибольшее количество очков после четырех поединков.

    ФОТО: НОК Казахстана, Владислав Семёнов

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

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