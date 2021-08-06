Казахстанский каратист проиграл в заключительном бою отборочного турнира Олимпиады-2020

ТОКИО. КАЗИНФОРМ - Казахстанский каратист Нурканат Ажиканов, выступающий в весе до 75 кг, провел свою заключительную, четвертую схватку группового этапа Олимпийских игр-2020 в Токио. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Соперником Нурканата выступил азербайджанец Рафаэль Агаев. Итогом противостояния стала победа Агаева со счетом 3:2.

Таким образом, Ажиканов завершил отборочный турнир с четырьмя очками (две победы и два поражения). У его конкурентов есть еще по одному поединку в запасе. В полуфинал выйдут по два лучших участника из каждой группы.

Ранее Ажиканов победил со счетом 6:3 австралийца Цунэари Яхиро, после чего уступил немецкому каратисту Ноа Битшу (сеншу) и одолел итальянского спортсмена Луиджи Бусу (2:0).ФОТО: НОК Казахстана, Владислав Семёнов