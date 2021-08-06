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    Казахстанский каратист победил двукратного чемпиона мира на Олимпиаде-2020

    6 Августа 2021, 15:43

    ТОКИО. КАЗИНФОРМ – Казахстанский каратист Нурканат Ажиканов (75 кг) провел свой третий поединок отборочного турнира Олимпиады-2020 в Токио, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    На татами против Нурканата вышел двукратный чемпион мира, итальянец Луиджи Буса. Итогом боя стала победа казахстанского спортсмена со счетом 2:0. В заключительной схватке группового раунда Ажиканов сразится с Рафаэлем Агаевым из Азербайджана.

    Ранее Ажиканов победил со счетом 6:3 австралийца Цунэари Яхиро, после чего уступил немецкому каратисту Ноа Битшу (сеншу).

    Для выхода в полуфинал необходимо занять первое или второе место в своей группе.

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