Казахстанский каноист оценил свое выступление на Олимпиаде

На прошедших в Токио Олимпийских играх Казахстан в парных соревнованиях на каноэ среди мужчин представляли братья Сергей и Тимофей Емельяновы. Тимофей подвел итоги выступления и поделился планами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

«Оцениваю своё выступление плохо, мы с братом рассчитывали показать лучше результат, чем смогли в итоге. Хоть мы и улучшили свой личный рекорд по времени, до лидеров всё равно было далеко.

К этому старту мы подошли в хорошей физической форме, не было никаких срывов, сбоев или травм.

До соревнований психологическое состояние тоже оцениваю как хорошее, никаких сверхпереживаний не было. После соревнований нас, конечно, немного выбило.

С погодой в Токио всё хорошо, для «шымкентских» там не было жарко (смеется). На канале дул часто ветер, но все были в равных условиях.

Трудно подчеркнуть какие-то сильные или слабые стороны, когда недоволен своим результатом. Хоть мы и выложились на полную, когда видишь разницу с лидером, все твои навыки кажутся тебе слабыми.

Сейчас мы уходим в отпуск, сын в школу идет в первый класс, я хочу быть рядом с ним в этот момент.

В Париже у нас программа поменяется, будет 500 метров каноэ-двойка. Дистанцию на 1000 метров убрали уже после этой Олимпиады. Не могу точно сказать об участии, нужно, чтобы эмоции улеглись. Мы отдохнем и подумаем, что будем делать дальше», - поделился Тимофей.

Напомним, братья Емельяновы стали четвертыми в четвертьфинальном старте по гребле на каноэ-двойках на дистанции 1000 метров. Это не позволило казахстанцам бороться за медали, но они выступили в утешительном финале «B» и показали четвертый результат из шести — 3:32.873.

Фото: olympic.kz