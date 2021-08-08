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    Казахстанский каноист оценил свое выступление на Олимпиаде

    8 Августа 2021, 13:30

    На прошедших в Токио Олимпийских играх Казахстан в парных соревнованиях на каноэ среди мужчин представляли братья Сергей и Тимофей Емельяновы. Тимофей подвел итоги выступления и поделился планами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    «Оцениваю своё выступление плохо, мы с братом рассчитывали показать лучше результат, чем смогли в итоге. Хоть мы и улучшили свой личный рекорд по времени, до лидеров всё равно было далеко.

    К этому старту мы подошли в хорошей физической форме, не было никаких срывов, сбоев или травм.

    До соревнований психологическое состояние тоже оцениваю как хорошее, никаких сверхпереживаний не было. После соревнований нас, конечно, немного выбило.

    С погодой в Токио всё хорошо, для «шымкентских» там не было жарко (смеется). На канале дул часто ветер, но все были в равных условиях.

    Трудно подчеркнуть какие-то сильные или слабые стороны, когда недоволен своим результатом. Хоть мы и выложились на полную, когда видишь разницу с лидером, все твои навыки кажутся тебе слабыми.

    Сейчас мы уходим в отпуск, сын в школу идет в первый класс, я хочу быть рядом с ним в этот момент.

    В Париже у нас программа поменяется, будет 500 метров каноэ-двойка. Дистанцию на 1000 метров убрали уже после этой Олимпиады. Не могу точно сказать об участии, нужно, чтобы эмоции улеглись. Мы отдохнем и подумаем, что будем делать дальше», - поделился Тимофей.

    Напомним, братья Емельяновы стали четвертыми в четвертьфинальном старте по гребле на каноэ-двойках на дистанции 1000 метров. Это не позволило казахстанцам бороться за медали, но они выступили в утешительном финале «B» и показали четвертый результат из шести — 3:32.873.

    Фото: olympic.kz

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    Спорт Олимпиада
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