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    Казахстанский гонщик финишировал в топ-10 четвертого этапа «Тур Омана»

    14 Февраля 2023, 21:42

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сегодня состоялся четвертый этап веломногодневки «Тур Омана», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Победу на этапе одержал итальянец Диего Улисси из команды «UAE Team Emirates». Второй результат — у француза Акселя Зингле из «Cofidis». Третьим стал голландец Иде Шеллинг из «BORA-hansgrohe».

    Казахстанец Алексей Луценко завершил этап десятым. Харольд Техада финишировал 17-м, Марк Кавендиш — 78-м, Мануэле Боаро — 80-м, Евгений Федоров — 83-м, Леонардо Бассо — 102-м, Мартин Лаас — 117-м.

    «Тур Омана». Четвертый этап.

    Izki — Yitti Hills. 204.9 километр.

    1. Диего Улисси (Италия, «UAE Team Emirates») — 4:36:48;

    2. Аксель Зингле (Франция, «Cofidis»);

    3. Иде Шеллинг (Нидерланды, «BORA-hansgrohe»);

    10. Алексей Луценко (Казахстан, «Астана»);

    17. Харольд Техада (Колумбия, «Астана»);

    78. Марк Кавендиш (Великобритания, «Астана») — +4:13;

    80. Мануэле Боаро (Италия, «Астана»);

    83. Евгений Федоров (Казахстан, «Астана»);

    102. Леонардо Бассо (Италия, «Астана») — +7:38;

    117. Мартин Лаас (Эстония, «Астана») — +10:47.

    Общий зачет:

    1. Маттео Йоргенсон (США, «Movistar») — 16:02:36;

    2. Диего Улисси (Италия, «UAE Team Emirates») — +0:05;

    3. Маури Вансевенант (Бельгия, «Soudal-Quick Step») — +0:06;

    11. Харольд Техада (Колумбия, «Астана») — +0:22;

    13. Алексей Луценко (Казахстан, «Астана») — +0:32;

    70. Мануэле Боаро (Италия, «Астана») — +8:20;

    76. Евгений Федоров (Казахстан, «Астана») — +14:16;

    105. Марк Кавендиш (Великобритания, «Астана») — +21:45;

    113. Леонардо Бассо (Италия, «Астана») — +27:11;

    115. Мартин Лаас (Эстония, «Астана») — +28:38.

    Фото: sports.kz

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Спорт Велоспорт
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