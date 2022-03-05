Казахстанский гимнаст выиграл «золото» этапа Кубка мира

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Дохе (Катар) продолжается этап Кубка мира по спортивной гимнастике. Актив казахстанской команды пополнился золотой медалью - победу одержал Нариман Курбанов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Нариман выиграл соревнования в упражнениях на коне. В финале Курбанов набрал 15.200 балла.

Второе место занял ирландец Рис МакКленаган. Бронзовую медаль завоевал Арутюн Мердинян из Армении.