Казахстанский гимнаст назвал главных соперников на Олимпиаде

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский гимнаст Милад Карими в эти дни проводит заключительный этап тренировок к Олимпийским играм в Токио. В интервью Olympic.kz спортсмен рассказал о подготовке к важному старту и главных соперниках, передает МИА «Казинформ».

«Идея участвовать в Олимпиаде была с детства. Это сначала было мечтой, а потом стало целью. Путь к Олимпиаде был непростым. Я трудился не покладая рук, достигал поставленных задач и знал, что когда-нибудь буду участвовать в Олимпийских играх. Я чувствую степень ответственности на себе из-за того, что единственный представляю Казахстан по спортивной гимнастике. Постараюсь сделать всё возможное. Уже знаем все комбинации, которые я буду исполнять на Играх, осталось проработать детали и «почистить» выступление», - сказал Милад Карими.

По словам гимнаста, в спорте его кумиром всегда был японец Кохэй Учимура.

«Учимура - спортсмен, сформировавший свое имя в спортивной гимнастике, очень известный и опытный. И вот мы с моим кумиром вместе будем состязаться на Олимпийских играх. Будем соперниками на таком важном турнире. В целом, в Токио главными моими соперниками станут спортсмены из Японии, Китая и России. Тем не менее, спортивная гимнастика - очень интересный и непредсказуемый вид спорта. Здесь нельзя заранее знать, кто будет победителем, кто будет сильнее или наоборот. Сильнейшие могут проиграть и неожиданно победить менее известный спортсмен», - резюмировал Милад Карими.