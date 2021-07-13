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    Казахстанский гимнаст назвал главных соперников на Олимпиаде

    13 Июля 2021, 21:56

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский гимнаст Милад Карими в эти дни проводит заключительный этап тренировок к Олимпийским играм в Токио. В интервью Olympic.kz спортсмен рассказал о подготовке к важному старту и главных соперниках, передает МИА «Казинформ».

    «Идея участвовать в Олимпиаде была с детства. Это сначала было мечтой, а потом стало целью. Путь к Олимпиаде был непростым. Я трудился не покладая рук, достигал поставленных задач и знал, что когда-нибудь буду участвовать в Олимпийских играх. Я чувствую степень ответственности на себе из-за того, что единственный представляю Казахстан по спортивной гимнастике. Постараюсь сделать всё возможное. Уже знаем все комбинации, которые я буду исполнять на Играх, осталось проработать детали и «почистить» выступление», - сказал Милад Карими.

    По словам гимнаста, в спорте его кумиром всегда был японец Кохэй Учимура.

    «Учимура - спортсмен, сформировавший свое имя в спортивной гимнастике, очень известный и опытный. И вот мы с моим кумиром вместе будем состязаться на Олимпийских играх. Будем соперниками на таком важном турнире. В целом, в Токио главными моими соперниками станут спортсмены из Японии, Китая и России. Тем не менее, спортивная гимнастика - очень интересный и непредсказуемый вид спорта. Здесь нельзя заранее знать, кто будет победителем, кто будет сильнее или наоборот. Сильнейшие могут проиграть и неожиданно победить менее известный спортсмен», - резюмировал Милад Карими.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Спорт Олимпиада
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