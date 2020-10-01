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    Казахстанский футболист вошел в символическую сборную тура Высшей лиги Беларуси

    1 Октября 2020, 13:01

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский полузащитник «Руха» Владислав Васильев, отдавший голевую передачу в матче против команды «Слуцк» (5:0) вошел в символическую сборную 25-го тура Высшей лиги Беларуси, передает KazFootball.kz со ссылкой на официальный сайт АБФФ.

    Казахстанский полузащитник Владислав Васильев вышел на поле в стартовом составе и на 35-й минуте отдал голевую передачу на Олега Никифоренко.

    Всего в этом сезоне Васильев провел 22 матча, забил 6 мячей и совершил 4 результативные передачи. Вчера сообщалось, что игрок вызван в Национальную сборную Казахстана на ближайшие матчи Лиги наций УЕФА.

    Отметим, что в символическую сборную также вошел экс-игрок «Иртыша» Сергей Кисляк.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Спорт Беларусь
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