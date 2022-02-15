Казахстанский фристайлист завершил выступление на Олимпиаде в Пекине

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский фристайлист Шерзод Хаширбаев не смог со второй попытки выйти в финальную часть соревнований по лыжной акробатике, тем самым завершил свое выступление на зимних Олимпийских играх в Пекин, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Во второй квалификационной попытке он показал результат 69.23.

Результат 109.74 баллов, заработанных казахстанским спортсменом в первой квалификации, оказался не достаточным для выхода в финал соревнований.

В первый финал по лыжной акробатике прошли 12 лучших фристайлистов.

Финал по фристайл-акробатике у мужчин состоится 16 февраля. Соревнования проходят в Снежном парке Genting в Чжанцзякоу провинции Хэбэй.