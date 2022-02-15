Новости
Казахстанский фристайлист завершил выступление на Олимпиаде в Пекине
15 Февраля 2022 18:38
Поделиться:
ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский фристайлист Шерзод Хаширбаев не смог со второй попытки выйти в финальную часть соревнований по лыжной акробатике, тем самым завершил свое выступление на зимних Олимпийских играх в Пекин, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».
Новости по теме12 боксёров из Улытау заняли призовые места на турнире в Нур-Султане Казахстанский лыжник-двоеборец завершил выступление на Олимпиаде в Пекине Гимнаст из Караганды завоевал бронзу на этапе Кубка мира
Во второй квалификационной попытке он показал результат 69.23.
Результат 109.74 баллов, заработанных казахстанским спортсменом в первой квалификации, оказался не достаточным для выхода в финал соревнований.
В первый финал по лыжной акробатике прошли 12 лучших фристайлистов.
Финал по фристайл-акробатике у мужчин состоится 16 февраля. Соревнования проходят в Снежном парке Genting в Чжанцзякоу провинции Хэбэй.
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- Казахстанский фристайлист не попал в финал с первой попытки на Олимпиаде в Пекине
- Казахстанский лыжник-двоеборец завершил выступление на Олимпиаде в Пекине
- Первый олимпийский двоеборец в истории Казахстана продолжает выступление на Играх в Пекине
- 12 боксёров из Улытау заняли призовые места на турнире в Нур-Султане
- Гимнаст из Караганды завоевал бронзу на этапе Кубка мира
- НИИ спорта и спортивных достижений намерены создать в Казахстане
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
954-047
Редактор
Махаббат Сыздыкова
954-047