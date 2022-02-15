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Казахстанский фристайлист завершил выступление на Олимпиаде в Пекине

15 Февраля 2022 18:38
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Казахстанский фристайлист завершил выступление на Олимпиаде в Пекине

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский фристайлист Шерзод Хаширбаев не смог со второй попытки выйти в финальную часть соревнований по лыжной акробатике, тем самым завершил свое выступление на зимних Олимпийских играх в Пекин, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

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Во второй квалификационной попытке он показал результат 69.23.

Результат 109.74 баллов, заработанных казахстанским спортсменом в первой квалификации, оказался не достаточным для выхода в финал соревнований.

В первый финал по лыжной акробатике прошли 12 лучших фристайлистов.

Финал по фристайл-акробатике у мужчин состоится 16 февраля. Соревнования проходят в Снежном парке Genting в Чжанцзякоу провинции Хэбэй.


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#Соотечественники   #Спорт   #Олимпиада-2022  
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Автор:

Руслан Сулейменов

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