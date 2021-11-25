Казахстанский фольклорно-этнографический ансамбль выступил в Ереване

ЕРЕВАН.КАЗИНФОРМ – По случаю 30-летия Независимости Казахстана в Ереване для армянской и иностранной публики с концертом выступил фольклорно-этнографический ансамбль «Адырна», передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Посольство Казахстана в Армении по случаю 30-летия Независимости Казахстана организовало торжественный прием. Для гостей, среди которых были представители правительственных, политических и культурных кругов, местной интеллигенции, иностранных диппредставительств, СМИ, с праздничной программой выступил фольклорно-этнографический ансамбль «Адырна».

«В этом году празднуем 30-летие Независимости Республики Казахстан и Республики Армения. В этой связи посольство Казахстана в Армении организовывает это мероприятие. Мы приехали из Алматинскной области, из Жетысуского края. Будут выступать наши замечательные артисты - это фольклорно-этнографический ансамбль «Адырна» и певцы из Алматинской областной филармонии имени Суюнбая. У нас большой репертуар. Думаем, что получится прекрасный концерт», - рассказала перед мероприятием корреспонденту МИА «Казинформ» заместитель начальника управления культуры, архивов и документации Алматинской области Жакипбекова Алия.

По ее словам, фольклорно-этнографический ансамбль «Адырна», существующий уже 35 лет, считается лучшим ансамблем в Казахстане. За историю своего существования ансамбль стал победителем гран-при и обладателем различных призов казахстанских и международных конкурсов.

В ходе праздничного концерта в Ереване ансамбль представил гостям казахскую народную, популярную и патриотическую музыку и танцы из своего репертуара, исполнив попурри народный кюев, попурри традиционных песен, произведения «Дудар-ай», «Қазақстаным», «Атамекен», «Қазақтай ел қайда» и др, танцы «Үкілі домбырам», «Балдаурен», «Аққу».

Кроме того, в рамках мероприятия гостям были представлены фотовыставки с уникальными работами - «Мир глазами детей» и «Признанный мировым сообществом Казахстан».

В выставке «Мир глазами детей» были представлены работы изобразительного и декоративно-прикладного искусства казахстанских и армянских детей с особыми потребностями. А в фотовыставке «Признанный мировым сообществом Казахстан» гости мероприятия могли ознакомиться с уникальными архивными фотографиями, которые через призму знаменательных событий демонстрируют историю независимого Казахстана.