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    Казахстанский филиал стал одним из символов дружбы народов России и Казахстана -  ректор МГУ

    14 Декабря 2021, 19:48

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ректор Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий поздравил казахстанский филиал вуза с 20-летним юбилеем, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Сегодня в Нур-Султане прошло торжественное собрание по случаю 20-летия казахстанского филиала МГУ.

    Виктор Садовничий направил свое видеообращение к участникам мероприятия.

    «Филиал, который открыт и работает на казахстанской земле - в сердце Евразии - впитал лучшие традиции наших стран и стал по праву одним из символов исторической дружбы народов России и Казахстана, ценности, которые мы должны умножать. Создание филиала неразрывно связано с именем выдающегося Лидера нации Нурсултана Назарбаева, который предложил мне создать подразделение МГУ в столице Казахстана. Президент РФ Владимир Путин поддержал эту идею, и я как ректор Московского университета активно включился в работу в кратчайшие сроки создать филиал и начать образовательную деятельность на казахстанской земле. Создание филиала - одно из проявлений большого внимания, которое уделяет Нурсултан Абишевич Московскому университету», - сказал в своем обращении ректор МГУ.

    По словам ректора вуза, сегодня в дни празднования 30-летия Независимости страны с гордостью можно отметить, что Московский университет вносит достойный вклад в развитие суверенного и активно идущего вперед Казахстана.

    «Итоги 20-летней деятельности филиала свидетельствуют о том, что коллектив успешно выполняет возложенные на него задачи и оправдывает доверие, которое оказало руководство наших стран. Филиал является престижным, авторитетным учебным заведением Казахстана, имеющим высокую репутацию в Казахстане и далеко за его пределами», - считает ректор.

    «В филиале сформирован и работает творческий коллектив преподавателей, многие из которых являются выпускниками филиала, отчасти из них защитили диссертации в Московском университете, и вы по праву можете гордиться яркими страницами 20-летней биографии, именами тех, кто стоял у истоков его создания, кто обеспечил его авторитет и востребованность. Филиал молод, но он открыт для новых идей и достижений», - подчеркнул В. Садовничий.


    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Астана Образование Вузы Россия Общество Сотрудничество
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