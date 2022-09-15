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    Казахстанский фильм «Жизнь» выдвинут на премию «Оскар»

    15 Сентября 2022, 18:33

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Решением Оскаровского комитета Казахстана от нашей страны на премию американской киноакадемии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» выдвинута кинокартина «Жизнь» режиссера Эмира Байгазина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минкультуры и спорта РК.

    Мировая премьера новой картины Байгазина состоялась на проходящем в эти дни престижном кинофестивале в Торонто в секции «Современное мировое кино».

    Оглашение списка номинантов на премию Американской Киноакадемии, которая будет вручаться в 95-й раз, состоится 24 января 2023 года. Сама церемония пройдет 12 марта 2023 года.

    Фильм снят при содействии Государственного центра поддержки национального кино по заказу Министерства культуры и спорта РК.

    Фото: t.me/Madeniet_zhane_sport_ministrligi

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Культура Кинематограф
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