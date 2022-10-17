Казахстанский фильм завоевал престижную награду Cannes 7th ART AWARDS

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Социальная драма казахстанских режиссеров Азиза Заирова и Мухамеда Мамырбекова завоевала престижную награду Cannes 7th ART AWARDS. Социальная драма «Мама, я живая!» была удостоена гран-при Cannes 7th ART AWARDS в номинации стран Шелкового пути, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Казахстанский фильм «Мама, я живая!» завоевал гран-при Cannes 7th ART AWARDS – премию Шелкового пути. Спасибо организаторам фестиваля, спасибо всем членам жюри, всем участникам и всем зрителям», - сообщил один из режиссеров фильма Азиз Заиров.





В беседе с корреспондентом Казинформа режиссер и генеральный продюсер фильма Азиз Заиров признался, что творческая команда не ожидала получить столь высокую награду.

«Но было ощущение, что все-таки фильм достоин награды. Интуиция подсказывала, что какую-то награду мы должны были получить. Тем более, что вся команда, актеры и съемочная группа вложили свой талант, душу, сердце. Съемки проходили тяжело. Мы снимали картину в период пандемии. Я сам заболел коронавирусом за день до съемок. Первые 12 смен снимал онлайн. Мой друг был на площадке, я подключался через Zoom. Остальные 32 смены отсняли вместе с другом на съемочной площадке», - пояснил Азиз Заиров.

Сам режиссер сейчас находится на лечении в Индии. На кинофестиваль отправилась часть съемочной команды. В день закрытия кинофестиваля вниманию публики была представлена социальная драма «Мама, я живая!».

По словам Азиза Заирова, за три года это первый казахстанский фильм, который представлен на Cannes 7th ART AWARDS.

«Мы узнали о проведении Cannes 7th ART AWARDS и решили подать заявку. Спустя время на почту пришло письмо о том, что мы прошли отбор и наш фильм покажут на фестивале. Они запросили необходимые материалы и попросили подготовить субтитры на французском языке», - сказал генеральный продюсер фильма Азиз Заиров.

Режиссерами и авторами сценария фильма выступили Азиз Заиров и Мухамед Мамырбеков. В главных ролях – Султанна Шенгел, Адель Махмутова, Ильяс Аутов, Асланби Медеулов. Режиссеры-постановщики – Мухамед Мамырбеков, Азиз Заиров. Оператор-постановщик – Казбек Амержанов. Художник-постановщик – Алексей Филимонов. Композитор – Асель Омарова. Звукорежиссер – Илья Коробейников.

«Мама, я живая!» - социальная драма о женщине-инспекторе по делам несовершеннолетних. Юная дочь офицера ювенальной полиции Сауле Искаковой влюбляется в детдомовца-хулигана, что приводит к конфликту Сауле с мужем. Но однажды дочь заболевает раком...

«Этот фильм - своего рода гимн всем матерям, фильм-посвящение всем мамам. Также мы хотели раскрыть проблему онкологии. Мы постарались вложить душу и сердце в фильм, чтобы он был максимально интересным, глубоким и философским. Мы хотели раскрыть историю мам, на которых ложится груз ответственности. Онкология – это болезнь и метафора серьезных проблем, которые ложатся на плечи матерей. Благодаря своей безграничной любви мамы справляются с проблемами и могут совершить подвиги, которых от них не ожидаешь. Это фильм о силе материнской любви», - сказал Азиз Заиров.





Фото:facebook.com/cannes7thartawards



