Кaзaхстaнский фильм завоевал главный приз на фестивале Берлинале

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский фильм «Бақыт» (Счaстье) режиссера Аскара Узабаева и продюсера Баян Максаткызы завоевал главный приз секции «Панорама» – Приз зрительских симпатий – 72-ого Берлинского международного кинофестиваля, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мечты сбываются, если они направлены на созидание! Мы взяли главный приз, вселенная кричит о том, что отношение к женщине должно поменяться», - объявила Баян Максаткызы в Instagram.

Секция «Панорама» на Берлинале существует с 1980 годов и по праву считается самой престижной после основного конкурса. В «Панораме» показывают картины, рассчитанные на более широкую аудиторию и жюри этого конкурса состоит не из профессионалов киноиндустрии, а из реальных зрителей: они голосуют прямо после просмотра. Даже не смотря на ковидные ограничения в этом году фильмы секции «Панорама» посмотрели более 20000 человек. Всего в секции «Панорама» 72-го Берлинского международного кинофестиваля участвовало 29 фильмов из 33 стран.

Фильм «Бақыт» (Счaстье), повествующий о бытовом насилии, получил множество восхищенных отзывов как от зрителей, так и от международной прессы. Проблема домашнего абьюза остро стоит не только в Казахстане, но и по всему миру. Авторы сценария Асем Жапишева и Аскар Узабаев тщательно собирали материалы и фильм получился основанным на реальных событиях.

Действие фильма разворачивается в наши дни в маленьком прибрежном казахстанском городке и рассказывает об истории многолетнего и порочного круга домашнего насилия и нелюбви, из которой пытаются выбраться герои. Муж, Жена и их взрослая Дочь – три ключевых героя продемонстрируют всю боль и тяжесть бытового насилия, судьбу жертвы, которая превращается в палача.

Ранее сообщалось о том, казахстанский фильм «Схема» режиссера Фархата Шарипова завоевал Гран-при в конкурсной программе Generation (программа посвящена фильмам о детях и подростках) 72-го Международного Берлинского кинофестиваля.