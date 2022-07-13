Казахстанский фильм вошел в конкурс фестиваля имени Тарковского «Зеркало»

МОСКВА. КАЗИНФОРМ - Основной конкурс Международного кинофестиваля имени Андрея Тарковского «Зеркало» объединит восемь фильмов, среди них картины из Казахстана, Сербии, Греции, Колумбии, России и других стран, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Фестиваль пройдет в Ивановской области с 22 по 27 июля. Он откроется в родном городе Тарковского Юрьевце концертом-посвящением 90-летию со дня рождения режиссера.

«В основном конкурсе представлены 8 фильмов, в производстве которых приняли участие 10 стран. Международный конкурс «Зеркала» традиционно состоит из авторского кино со всего мира», - рассказали в пресс-службе смотра.

Россию в конкурсе представят фильм «Тембот» Тины Мастафаевой и картина «Призрачно-белый» Марии Игнатенко. В программу также вошли фильмы «Герои рабочего класса» Милоша Пушича из Сербии, «Город и город» Христоса Пасалиса и Силаса Цумекаса из Греции, «Счастье» Аскара Узабаева из Казахстана и другие проекты.

Председателем жюри станет классик авторского кино, однокурсник Тарковского по ВГИКу, режиссер Али Хамраев.

Фильм «Счастье» режиссера Аскара Узабаева и продюсера Баян Алагузовой посвящен проблеме домашнего насилия.