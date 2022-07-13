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    Казахстанский фильм вошел в конкурс фестиваля имени Тарковского «Зеркало»

    13 Июля 2022, 04:47

    МОСКВА. КАЗИНФОРМ - Основной конкурс Международного кинофестиваля имени Андрея Тарковского «Зеркало» объединит восемь фильмов, среди них картины из Казахстана, Сербии, Греции, Колумбии, России и других стран, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    Фестиваль пройдет в Ивановской области с 22 по 27 июля. Он откроется в родном городе Тарковского Юрьевце концертом-посвящением 90-летию со дня рождения режиссера.

    «В основном конкурсе представлены 8 фильмов, в производстве которых приняли участие 10 стран. Международный конкурс «Зеркала» традиционно состоит из авторского кино со всего мира», - рассказали в пресс-службе смотра.

    Россию в конкурсе представят фильм «Тембот» Тины Мастафаевой и картина «Призрачно-белый» Марии Игнатенко. В программу также вошли фильмы «Герои рабочего класса» Милоша Пушича из Сербии, «Город и город» Христоса Пасалиса и Силаса Цумекаса из Греции, «Счастье» Аскара Узабаева из Казахстана и другие проекты.

    Председателем жюри станет классик авторского кино, однокурсник Тарковского по ВГИКу, режиссер Али Хамраев.

    Фильм «Счастье» режиссера Аскара Узабаева и продюсера Баян Алагузовой посвящен проблеме домашнего насилия.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Культура Кинематограф
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