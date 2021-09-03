Казахстанский фильм «Томирис» выходит в прокат в Турции

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Сегодня, 3 сентября художественный фильм «Томирис» производства киностудии «Казахфильм» выходит в прокат в Турции. Показ состоится в более чем 200 кинотеатрах по всей стране, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу киностудии «Казахфильм» имени Ш. Айманова.

Накануне старта проката в Стамбуле состоялась премьера фильма с участием чрезвычайного и полномочного посла Казахстана в Турции Абзала Сапарбекулы, Генерального консула Казахстана в Стамбуле Алима Байель, турецких политиков, представителей творческой интеллигенции и казахской диаспоры. Казахстанскую картину турецкой публике представили режиссер Акан Сатаев и исполнительница главной роли, актриса Альмира Турсын.

«Из-за карантина премьеру и кинотеатральный прокат «Томирис» в Турции откладывали несколько раз. Мы терпеливо ждали и вот теперь, 3-го сентября наш фильм выходит на большие экраны Турции» , - сообщил режиссер Акан Сатаев.

Напомним, кинолента, снятая киностудией «Казахфильм» при участии компании Sataifilm по заказу Министерства культуры и спорта РК, посвящена событиям VI в. до н.э. и рассказывает историю жизни великой царицы степи – легендарной Томирис.

Премьера исторической драмы «Томирис» состоялась 25 сентября 2019 года в Нур-Султане.

В прошлом году историческая картина получила Гран-при французского кинофестиваля L'Étrange Festival в Париже, в связи с чем право телевизионного показа в прайм-тайм было приобретено крупнейшим платным каналом Франции Canal+. Кроме того, команда казахстанских каскадеров Nomad Stunts во главе с Жайдарбеком Кунгужиновым получила престижнейшую награду Taurus Мировой академии каскадеров (США) за постановку трюков в фильме.

Права на показ картины о царице великой степи также приобрели дистрибьюторы из Америки, Великобритании, Италии, Испании, Японии, Ближнего Востока, Южной Кореи, СНГ, Сингапура, Румынии и Франции.



