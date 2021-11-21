Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Культура

    Казахстанский фильм «Томирис» покажут на кинофестивале «Лістапад» в Минске

    21 Ноября 2021, 02:49

    МИНСК. КАЗИНФОРМ - Фильм казахстанского кинорежиссера Акана Сатаева «Томирис» покажут на 27-м Минском кинофестивале «Лiстапад», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Instagram-аккаунт киностудии «Казахфильм» имени Шакена Айманова.

    Международный кинофестиваль «Лістапад» - самое крупное и статусное событие в сфере кино в Беларуси. Официальное открытие 27-го Минского конофестиваля состоялось в субботу. В этом году фестиваль продлится до 26 ноября.

    Конкурсная программа ММКФ «Лістапад» состоит из четырех секций - это игровое кино, документальное кино, национальный конкурс и конкурс фильмов для детской и юношеской аудитории «Лiстападзiк».

    Напомним, Казахстан и Турция намерены снять совместный исторический сериал на основе фильма Акана Сатаева «Томирис». Реализацией проекта займется ведущий телеканал Турции – телерадиокорпорация TRT.

    Картина «Томирис» открывала фестиваль Korkut Ata Turkic World Film Festival, который прошел в Стамбуле с 8 по 12 ноября 2021 года.

    Автор:

    Культура История Казахстана Беларусь Кинематограф
    Новости по теме
    Новости по теме
    Киноиндустрии Казахстана нужен новый импульс - Глава государства
    Айсултан Сеитов признан лучшим режиссером на кинофестивале в Китае
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    3 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    4 Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
    5 Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков