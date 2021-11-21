Казахстанский фильм «Томирис» покажут на кинофестивале «Лістапад» в Минске

МИНСК. КАЗИНФОРМ - Фильм казахстанского кинорежиссера Акана Сатаева «Томирис» покажут на 27-м Минском кинофестивале «Лiстапад», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Instagram-аккаунт киностудии «Казахфильм» имени Шакена Айманова.

Международный кинофестиваль «Лістапад» - самое крупное и статусное событие в сфере кино в Беларуси. Официальное открытие 27-го Минского конофестиваля состоялось в субботу. В этом году фестиваль продлится до 26 ноября.

Конкурсная программа ММКФ «Лістапад» состоит из четырех секций - это игровое кино, документальное кино, национальный конкурс и конкурс фильмов для детской и юношеской аудитории «Лiстападзiк».

Напомним, Казахстан и Турция намерены снять совместный исторический сериал на основе фильма Акана Сатаева «Томирис». Реализацией проекта займется ведущий телеканал Турции – телерадиокорпорация TRT.

Картина «Томирис» открывала фестиваль Korkut Ata Turkic World Film Festival, который прошел в Стамбуле с 8 по 12 ноября 2021 года.