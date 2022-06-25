Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Культура

    Казахстанский фильм представлен на кинофестивале в Мюнхене

    25 Июня 2022, 01:27

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Фильм казахстанского режиссера Шарипы Уразбаевой «Қызыл Анар» стал участником основного конкурса крупнейшего кинофестиваля в Мюнхене. Об этом говорится на сайте кинофестиваля, передает МИА «Казинформ».

    Фильм Шарипы Уразбаевой «Қызыл Анар» («Красный Гранат»/«Red Pomegranate») покажут в рамках основного конкурса кинофестиваля в Мюнхене. Показ картины запланирован на 25 и 28 июня 2022 года.

    Мюнхенский кинофестиваль (Filmfest München) – крупнейший летний кинофестиваль в Германии, второй по размаху и значению после Берлинале. Он проводится ежегодно с 1983 года. В рамках фестиваля показывается более 200 художественных и документальных фильмов, которые ежегодно привлекают порядка 80 тыс. любителей кино.

    Сюжет картины «Қызыл Анар» – это история женщины, пережившей насилие и ищущей справедливости. По мнению Шарипы Уразбаевой, это не очередная социальная драма, а поэтическое кино, где реальная история переплетается с притчей. Главные роли в киноленте сыграли актеры Айнур Бермухамбетова и Болат Момынжанов.

    Съемки картины проходили в рекордные сроки – всего 12 дней в Алматинской области.

    Мюнхенский кинофестиваль – это уже четвертый престижный кинофестиваль, на котором будет показана картина «Қызыл Анар». Ранее в 2021 году фильм «Қызыл Анар» вошел в основную конкурсную программу 26-го Пусанского кинофестиваля в Южной Корее в номинации «New Currents» («Новые течения»).

    В марте 2022 года фильм Шарипы Уразбаевой был участником на одном из крупнейших Фестивалей азиатских фильмов Osaka Asian Film Festival в Японии. А осенью 2022 года фильм «Қызыл Анар» будет представлен на 21-ом Международном кинофестивале Imagineindia Film Festival в испанском Мадриде.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Культура Германия Кинематограф
    Новости по теме
    Новости по теме
    Оперу «Итальянка в Алжире» впервые представят в Казахстане
    Артисты и дирижеры из 12 стран примут участие в фестивале «Опералия» в Астане
    Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер посетит Казахстан
    Выкованный более 3000 лет назад меч обнаружили в Германии
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус
    3 Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
    4 Четыре человека погибли в результате ДТП в Атырауской области
    5 41 человек погиб, восемь ранены при нападении на школу в Уганде