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Казахстанский фильм «Последний учитель» завоевал приз в Турции

24 Декабря 2018 08:37 182
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Казахстанский фильм «Последний учитель» завоевал приз в Турции

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Короткометражный фильм «Последний учитель» Алена Рахметалиева получил второе место на Международном кинофестивале короткометражных фильмов Dostluk Kısa Film Festival в Стамбуле, передает  МИА «Казинформ» со ссылкой на Казахфильм.    

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Картина «Последний учитель» снята АО «Казахфильм» им. Ш. Айманова по заказу Министерства культуры и спорта РК. Она рассказывает историю учителя химии Ержана Кайдаровича, человека мягкого характера, на уроках которого непослушание учеников - обычное явление. Однажды его сын, ученик той же школы, подвергается насилию со стороны старшеклассников, что ставит отца перед моральной дилеммой.

«Dostluk kisa film festival - это фестиваль большого масштаба, где были представлены работы из Ирана, Кыргызстана, Турции, Франции, Италии, Бельгии, Швеции. Само участие на фестивале уже было победой. Было приятно видеть большое почтение и уважение к казахскому кинематографу от организатора фестиваля Faysal Soysal (Турция) и президента жюри Yüksel Aksu (Турция). Для меня важный фактом оказалось, что коллеги из соседних стран очень заинтересованы кинематографом Казахстана», - прокомментировал режиссер Ален Рахметалиев.

Казахстанский фильм «Последний учитель» завоевал приз в Турции

Dostluk Kısa Film Festival основан на концепции «Дружбы по отношению к другим людям, собственному здоровью и всему прочему - осязаемому и неосязаемому». Он стремится доносить до своей аудитории все виды и форматы кино, которые указывают на связь между человечеством и вселенной, основанную на дружбе.

Ален Рахметалиев - сценарист, режиссер. Выпускник КазНАИ им. Т.К. Жургенова по специальности «Режиссура игрового кино». Автор короткометражных работ: «Последний день» (2015), «Игрок» (2016), «Терпимость» (2017), «Последний учитель» (2018).

Казахстанский фильм «Последний учитель» завоевал приз в Турции


Казахстанский фильм «Последний учитель» завоевал приз в Турции


Казахстанский фильм «Последний учитель» завоевал приз в Турции

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Ключевые слова: Алматы, Культура,
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