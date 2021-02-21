Казахстанский фильм показывают в кинотеатре Люксембурга

БРЮССЕЛЬ - ЛЮКСЕМБУРГ. КАЗИНФОРМ - В эти дни в Люксембурге проходит показ казахстанского кино, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В кинотеатре «Кинеполис Кирхберг» Люксембурга с 19 по 21 февраля демонстрируется фильм «Желтая кошка» режиссера Адильхана Ержанова.

Фильм рассказывает историю казахстанских «Бонни и Клайда». Юноша Кермек возвращается в родной город после тюремного заключения и видит, что все очень изменилось – городом правит криминальная группировка, установившая в нем свои безжалостные правила. Его любимая девушка Ева под давлением этих людей оказывается совершенно потерянной и сбившейся с пути, а сам Кермек погрязает в криминале…

«Представители кинотеатра поздравили нас. Показ прошел с интересом у местных зрителей. Все билеты были распроданы.

Спасибо всем, кто пришел, и спасибо людям, которые сказали хорошие слова о фильме после показа», - говорит активист Казахстанско-люксембургской организации дружбы Нургуль Турсын.

Отметим, премьера фильма обладателя Азиатского Оскара режиссёра Адильхана Ержанова «Жёлтая кошка» состоялась 10 сентября 2020 года в рамках программы «Горизонты» 77-го Венецианского международного кинофестиваля.

24 сентября 2020 года «Жёлтая кошка» была показана на 68-м Международном кинофестивале в Сан-Себастьяне – одном из старейших и самых престижных в мире кинофестивалей класса «А». Этот киносмотр занимает четвёртое место по значимости в Европе после Канн, Берлина и Венеции.



