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    Казахстанский фильм «Подарок Сталину» показали в Эфиопии

    3 Августа 2021, 21:08

    АДДИС-АБЕБА. КАЗИНФОРМ - В Посольстве Казахстана в Эфиопии в рамках мероприятий, посвящённых 30-летию независимости Республики Казахстан, и развития культурно-гуманитарного сотрудничества между двумя странами, а также в контексте Международного десятилетия сближения культур (2013-2022 гг.), объявленного резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН по инициативе Казахстана, состоялся показ кинофильма казахского режиссёра Рустема Абдрашева «Подарок Сталину». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

    Посол Барлыбай Садыков отметил основные вехи развития Казахстана, ознакомил участников с инициативами Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева и Президента РК Кассым-Жомарта Токаева в сфере культуры, в том числе с основным содержанием статьи «Семь граней Великой степи» и программы «Рухани жангыру», текущими политическими реформами в стране.

    Мероприятие было организовано с целью ознакомления общественности Эфиопии с историей и достижениями Казахстана, её вовлечения в укрепление культурно-гуманитарных контактов между двумя странами и народами.

    Гостям вечера также была представлена фотовыставка о современном Казахстане.

    Представители эфиопской общественности весьма высоко отозвались о достижениях нашего государства в социально-экономическом и политическом развитии, казахстанских инициативах на международной арене, направленных на обеспечение устойчивого развития и укрепление безопасности, в том числе в сфере ядерного разоружения и нераспространения, а также межкультурного и межконфессионального диалога.

    По итогам встречи было принято решение о создании «Клуба друзей Казахстана» на базе центра казахской культуры при посольстве РК в Эфиопии.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Внешняя политика Казахстана МИД РК Культура Африка
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