Казахстанский фильм о честном полицейском участвует в Варшавском кинофестивале

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Художественный фильм «Саташ» Тулегена Байтукенова участвует в конкурсной программе «1-2 Competition» 34-го Варшавского кинофестиваля, который пройдет с 12 по 21 октября. Картина снята на киностудии «Казахфильм» им.Ш.Айманова по заказу Министерства культуры и спорта РК, сообщает пресс-служба киностудии.

Данная программа включает художественные полнометражные фильмы со всего мира, являющиеся дебютными либо вторыми работами режиссеров.

«Саташ» рассказывает историю честного полицейского, живущего в отдаленном ауле и в одиночку вступившего в схватку с бандитами, захватившими его родное селение. Когда ситуация выходит из-под контроля и бандиты применяют насилие к мирным гражданам, лишь один главный герой фильма, участковый Саташ, способен противостоять банде, и он выполняет свой долг до конца.

«Мне очень приятно, что работу нашей команды оценили на таком авторитетном кинофестивале.Это тем более важно, что картина получилась жанровая, зрительская, но при этом, как выяснилось, имеющая и фестивальный потенциал. Для меня лично это двойная радость и одновременно ответственность, потому что «Саташ» - мой первый полноценный игровой дебют. В конце октября фильм должен выйти в прокат в нашей стране, и я искренне надеюсь, что он полюбится и казахстанскому зрителю!» - поделился своими впечатлениями режиссер Тулеген Байтукенов.



Варшавский кинофестиваль был основан в 1985 году и является частью элитной группы фестивалей, признанных FIAPF (Международной Федерацией Ассоциаций Кинопродюсеров) - наряду с кинофестивалями в Каннах, Берлине и Венеции. Фестиваль ставит своей целью открывать своей аудитории самые свежие и интересные тренды в мировом кинематографе.

«Наша задача - показать людям фильм еще до того, как он получит «Оскара», представить режиссера еще до того, как он или она завоюют награду на Каннском кинофестивале. Мы не гоняемся только за знаменитыми режиссерами. Такие мастера, как Михаэль Ханеке, Кристиан Мунджу, Павел Павликовски, Ари Фолман, Асгар Фархади и многие другие были желанными гостями нашего фестиваля еще до того, как они достигли славы», - прокомментировали организаторы Warsaw Film Festival.

Также Варшавский фестиваль включает конкурсные секции «Free Spirit» - для независимого и инновационного кино, и секции документального и короткометражного кино. Внеконкурсные показы включают программу «Польская классика», показы короткометражных польских фильмов, а также показы фильмов со всего мира, уже побывавших на международных кинофестивалях.

Главные роли в картине исполнили: Акылхан Алмасов, Дина Тасболатова, Чингиз Капин, Ержан Нүсіпақынов



Тулеген Байтукенов - сценарист, режиссер, журналист, кинокритик. Член Ассоциации кинокритиков Казахстана. Преподаватель кафедры киноискусства университета «Туран». Лауреат премии «Лучший журналист» национального конкурса «Алтын Адам». Выпускник Высших режиссерских курсов Академии Искусств им. Жургенова по специальности «Режиссура кино» (мастерская А.А. Эшпай, В.А. Фенченко). В 2018 году закончил годовую программу сценарного мастерства в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе (UCLA). Автор сценария драматического сериала «Тайталас» (2017). Автор сценария и режиссер документального фильма «Возвращение героя» (2018)





