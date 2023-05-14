Казахстанский эксперт из Турции рассказала о ходе президентских и парламентских выборов

АНКАРА. КАЗИНФОРМ - Специалист по международным отношениям, приглашенный профессор Университета «Бинали Йылдырым» в городе Эрзинжан Турции Айнур Ногаева рассказала о том, как проходят президентские и парламентские выборы в ТР, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В выборах могут проголосовать более 60 миллионов жителей страны, в том числе 5 миллионов – молодые избиратели, возраст которых составляет 18 лет. Первоначально на пост президента было выдвинуто 4 кандидата, один из которых, Мухаррем Индже, снял свою кандидатуру. Таким образом, осталось три кандидата, и главным соперником Реджепа Тайипа Эрдогана является Кемаль Кылычдароглу. Сейчас очень сложно сделать прогноз, обе стороны говорят, что обязательно выиграют. Интересно, за кого проголосуют сторонники Мухаррема Индже, который отказался от участия в выборах, так как это повлияет на результаты всеобщих выборов», - сказала Айнур Ногаева в интервью корреспонденту агентства.

По словам эксперта, президентские выборы в Турции очень важны не только для всего региона, но и мира, многие страны ждут результатов.

«Будучи экспертом по международным отношениям, я заметила, что многовекторная политика Турции как международного игрока принесла стране много успехов. Сохранится ли та же многовекторная политика, определят сегодняшние выборы. Кроме того, наряду с президентскими выборами в Турции проходят парламентские выборы, в которых принимают участие 26 партий. Из них 13 - это объединенные альянсы», остальные 13- отдельные партии», - добавила Ногаева.

Эксперт также высказала свое мнение касательно влияния разрушительного землетрясения в Турции на нынешние выборы

«Можно сказать, что мнения людей разделились. Одна часть говорит, что власти годами расслабили строительную отрасль, другая часть расценила как большую поддержку со стороны государства задержание виновных подрядчиков, круглосуточное строительство новых домов, прибытие всех министров на места бедствий. В разгар эпидемии коронавируса власти Турции оказали помощь 150 странам и направили бесплатные лекарства. Многие страны также направили помощь Турции в ходе бедствия. Есть те, кто связывает это с репутацией Эрдогана на международной арене. В целом, бедствие произошло в 13 провинциях, где проживает 20 млн человек, что также существенно влияет на исход выборов», - сказала Ногаева.

Казахстанский эксперт отметила, что турецкий народ очень активно участвует в выборах.

«Народ выходит на улицы, одна партия встречается с избирателями и проводит митинги, а на противоположной стороне идет кампания в поддержку другого кандидата. Каждая партия устанавливает свою палатку, куда приезжают жители, высказывают свои мысли, мнения и оказывают хорошую поддержку. Молодые люди также открыто пишут свои мысли в социальной сети. То есть население очень активно как на площадке, так и в социальных сетях», - сообщила эксперт.



