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    • Казахстанский дзюдоист Магжан Шамшадин завоевал «бронзу» ЧА-2022

    4 Августа 2022 19:37

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Представитель сборной Казахстана по дзюдо Магжан Шамшадин стал бронзовым призером чемпионата Азии, который проходит в Нур-Султане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    Он стал третьим в весовой категории до 60 кг. Шамшадин сумел отыграться практически в самом конце схватки.

    Казахстанский дзюдоист уступал с разницей в один балл сопернику из Монголии Ариунболду Энхтайвану. Однако в итоге он заработал «иппон», победив досрочно.

    Ранее «серебро» домашнего чемпионата Азии завоевала дзюдоистка Абиба Абужакынова ( до 48 кг).


    Фото: olympic.kz

    #Спорт #Дзюдо
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