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    Казахстанский дуэт выиграл гран-при музыкального конкурса в Италии

    25 Апреля 2023, 16:06

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский инструментальный дуэт Темирлан и Ернат выиграл гран-при престижного музыкального конкурса Open Italy 2023, передает МИА «Казинформ».

    «В Италию солисты ГКО «Қазақконцерт» отправились при поддержке Министерства культуры и спорта, оправдав в итоге все возложенные на них ожидания. Мероприятие, ежегодно проходящее в городе Пезаро, собрало конкурсантов из 24 стран, среди которых лучшим был признан казахстанский дуэт. Наши ребята покорили жюри и публику, исполнив кюи «Адай», «Көроғлы», «Әлқисса» и произведение О.Сулейменова West», - сообщил в Telegram министр культуры и спорта РК Асхат Оралов.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Культура Минкультуры
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