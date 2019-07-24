Казахстанский документальный фильм стал лучшим на кинофестивале в Индии

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Документальный короткометражный фильм «Вкус цвета» режиссера Камиллы Абдельдиновой получил награду «Лучший документальный фильм» на 8-ом МКФ Kolkata Shorts International Film Festival, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Международныйкинофестиваль прошел 21 июля года в городе Калькутта, Индия. Картина снята АО«Казахфильм» по заказу Министерства культуры и спорта РК.

«Вкус цвета» входит в цикл«Тюркские народы Казахстана». Этот документальный цикл посвящен тюркскимэтносам, проживающим в многонациональном Казахстане. Картина Абдельдиновойрассказывает историюуйгурской художницы этно-авангардистки.

«В Калькутту поехали я икинематографист Даурен Амиргазинов, и наш долгий и сложный перелёт оправдалсебя, ведь это наша первая награда с этим фильмом, и такая почетная, лучшийдокументальный фильм. Мы очень рады, ведь счастье - это не совсем награды иликонкурсы, а тот факт, что нас поддержали и соотечественники-казахстанцы, ииндийцы, которые приняли нас как родных. Это выше всех наград - доброта иотзывчивость людей», - поделилась своими впечатлениями режиссер КамиллаАбдельдинова.

В фестивале такжепринимал участие еще один документальный фильм киностудии «Казахфильм» - «Вследза хангулом» режиссера Виталия Чернова. Картина посвящена хангулу – этобухарский (тугайный) олень, обитающий в пустынной и полупустынной зонах, и еговозрождению в Казахстане.

KolkataShorts International Film Festival проходит в городе Калькутта, в центре бенгальскойкультуры. Фестиваль ставит своей целью дать шанс развитию короткометражному кино совсего мира и способствовать росту молодых режиссеров.